Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей перевести часть сотрудников на «удаленку» для нераспространения новой коронавирусной инфекции. Особенно эта рекомендация касается женщин, дети которых не будут ходить в школу, уточнил он. С 23 марта в России введут трехнедельные каникулы в школах.





«Обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы <...>, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении мэра столицы, размещенном на его сайте.





Собянин отметил, что было бы неплохо, чтобы на дистанционную работу перешли 15-30% офисных сотрудников. «Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет», — подчеркнул он.





Градоначальник добавил, что десятки компаний уже перевели сотрудников на дистанционную работу. Также он напомнил, что ограничил в столице проведение массовых мероприятий, были закрыты театры, музеи, секции и кружки.





Ранее 18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за коронавируса и падения цен на нефть ситуация в экономике России развивается не лучшим образом, и в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. По его словам для стабилизации потребуется задействовать средства из Фонда национального благосостояния.





Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В мире, по состоянию на 17 марта, общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7882, выздоровели 81 102 пациента.