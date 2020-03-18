Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147 человек

На территории России 18 марта зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.
«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области», — сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса.
В штабе отметили, что граждане, которым был поставлен диагноз заражения вирусом SARS-CoV-2, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
Также сообщается, что определен круг лиц, с которыми контактировали инфицированные на территории России. На данный момент ведется работа по их помещению под наблюдение медиков и проведению лабораторного обследования.
Всего в РФ по состоянию на 18 марта зарегистрировано 147 случаев COVID-19. Из них 144 у россиян, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии. Выздоровели пять человек, включая двух россиян, двух жителей КНР и одного итальянца. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с круизного лайнера Diamond Princess.
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 56 991 человек, по состоянию на 17 марта под контролем остаются 17 904 человека», — уточнили в штабе.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 18 марта, общее число инфицированных превысило 198 тысяч человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7948, выздоровели 81 950 пациентов. В Минфине США заявили, что экономические последствия пандемии COVID-19 могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.
16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажи авиалайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, приезжающих на похороны, и транзитных пассажиров.