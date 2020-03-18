Весенний призыв в армию могут перенести из-за коронавируса

В Кремле обсудят возможность переноса весеннего призыва в армию в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Вопрос проведения парада в День Победы будет решаться на уровне президента России, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. В учебных заведениях Минобороны введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом.





«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе весеннего призыва из-за коронавируса.





«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили о дополнительных мерах в образовательных заведениях Минобороны. По словам собеседников издания, речь идет о разосланном в соответствующие инстанции письме статс-секретаря замминистра обороны Николая Панкова. Личному составу будут рассказывать о симптомах коронавируса, лиц, прибывающих в заведения, ждет обязательная термометрия, а у тех, кто не проживает на территории училищ и вузов, температура будет измеряться дважды в день. Всех иностранных граждан, приезжающих из-за рубежа, отправят на карантин.





На зарубежных военных объектах введены термометрия и ограничения на контакты с иностранцами, рассказали собеседники «Ведомостей». Ограничение на выезд на полевые учения и контакты с родственниками, обязательное ношение средств индивидуальной защиты введены и в воинских частях, расположенных в России.





Однако проблемой остается подготовка в празднованию 75-летия Победы 9 мая: в конце марта в Алабино должны начаться тренировки парада, в котором должны принять участие 10 тысяч военнослужащих. При этом в Московской области запрещены любые массовые мероприятия «на открытом воздухе с любой численностью участников». Пока что никаких указаний об отмене парада не поступало, сообщил собеседник издания, близкий к Минобороне. По его словам, это вопрос политический и решается на уровне главы государства.





18 марта на территории России зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.





В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что граждане, которым был поставлен диагноз заражения SARS-CoV-2, в последние две недели посещали страны, неблагополучные в плане коронавирусной инфекции. Все больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.