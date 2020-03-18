Власти Москвы начали ликвидацию радиоактивного могильника вблизи Юго-Восточной хорды

Власти Москвы приступили к ликвидации радиоактивного могильника в районе Сабурово рядом со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом сообщает телеканал «360». По его данным, к месту захоронения радиоактивных отходов подогнали спецтехнику и начали расчистку территории. Там же собрались активисты, которые хотят помешать проведению работ.
«Началось вторжение на склон, и началось оно с территории Московского завода полиметаллов. Одну секцию бетонного забора порушили. Сейчас сюда зашли строители, начинают замеры, обмеры территории, вбивают колышки», — рассказал телеканалу «360» муниципальный депутат столичного района Печатники Сергей Власов.
По его словам, возле места проведения работ собрались активисты. Однако правоохранители оцепили территорию и никого не пропускают к могильнику радиоактивных отходов. «Здесь находятся около 20 полицейских, которые занимаются, как они нам объяснили, нашей безопасностью, чтобы мы не пострадали от строительной техники», — сказал депутат.
Власов отметил, что рабочие обозначили строительной лентой всю территорию радиоактивного могильника. «То, чего мы так боялись, то, чего мы так опасались, происходит прямо сейчас», — добавил он.
Противодействие местных активистов попыткам городских властей начать работы в Сабурове началось 17 марта. Как утверждает издание, рядом с могильником стоял автомобиль с пунктом общественного контроля радиации. Вечером машину попытался вывезти эвакуатор, но граждане не дали этого сделать. Позже на место приехали правоохранители.
В середине февраля 2020 года активисты зафиксировали рядом со строительством Юго-Восточной хорды в Москве 120-кратное превышение радиационного фона. В пресс-службе главного управления МЧС РФ столицы опровергли это заявление. В ведомстве отметили, что в районе залегания могильника радиоактивных отходов превышения естественного радиационного фона не зафиксировано.
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 января сообщил, что власти столкнулись с проблемой радиоактивных отходов на территории, которую охватывает строительство Юго-Восточной хорды. В 1950-1960-е годы отходы размещал на своем заднем дворе Московский завод полиметаллов. Собянин сослался на специалистов, которые утверждают, что «незначительные следы загрязнения» не препятствуют строительству. Мэр также сообщил, что правительство Москвы заключит договор с ФГУП «Радон» о рекультивации склона и вывозе зараженного грунта за пределы города.