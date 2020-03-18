Власти Москвы начали ликвидацию радиоактивного могильника вблизи Юго-Восточной хорды

Власти Москвы приступили к ликвидации радиоактивного могильника в районе Сабурово рядом со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом сообщает телеканал «360». По его данным, к месту захоронения радиоактивных отходов подогнали спецтехнику и начали расчистку территории. Там же собрались активисты, которые хотят помешать проведению работ.





«Началось вторжение на склон, и началось оно с территории Московского завода полиметаллов. Одну секцию бетонного забора порушили. Сейчас сюда зашли строители, начинают замеры, обмеры территории, вбивают колышки», — рассказал телеканалу «360» муниципальный депутат столичного района Печатники Сергей Власов.





По его словам, возле места проведения работ собрались активисты. Однако правоохранители оцепили территорию и никого не пропускают к могильнику радиоактивных отходов. «Здесь находятся около 20 полицейских, которые занимаются, как они нам объяснили, нашей безопасностью, чтобы мы не пострадали от строительной техники», — сказал депутат.





Власов отметил, что рабочие обозначили строительной лентой всю территорию радиоактивного могильника. «То, чего мы так боялись, то, чего мы так опасались, происходит прямо сейчас», — добавил он.





Противодействие местных активистов попыткам городских властей начать работы в Сабурове началось 17 марта. Как утверждает издание, рядом с могильником стоял автомобиль с пунктом общественного контроля радиации. Вечером машину попытался вывезти эвакуатор, но граждане не дали этого сделать. Позже на место приехали правоохранители.