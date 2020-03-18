Заключенным запретили встречи из-за угрозы коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ) усилила дезинфекцию и ввела ряд ограничительных мероприятий из-за эпидемии коронавируса нового типа. В частности, с 16 марта приостановлены все свидания с заключенными. Также находящиеся в местах лишения свободы люди, согласно поручению правительства для ФСИН, будут заниматься производством медицинских масок для защиты от коронавируса.





«С 16 апреля 2020 года и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, — указывается на сайте ведомства. — В целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».





Уточняется, что в СИЗО и колониях теперь запрещается «допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией». При этом в ведомстве подчеркнули, что все учреждения системы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.





Премьер-министр Михаил Мишустин 15 марта дал поручение Минпромторгу, Минобороны, Минпросвещению, Минобрнауки, Росгвардии, Минюсту и ФСИНу обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ), пишет РБК. Отмечается, что заключенные будут заниматься изготовлением медицинских масок. Кроме того, Минпромторгу глава правительства поручил создать логистику для доставки СИЗ потребителям, в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли.





17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с ФСИН принять комплекс мер по обеспечению безопасности осужденных: «Как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много. Очень много. Я прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактике нарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы». Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры рекомендовал активнее взаимодействовать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями гражданского общества в данной сфере.