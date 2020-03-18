СССР планировал создать боевой космический флот

В СССР планировали создание не менее пяти космических кораблей серии «Восток» военного и научного назначения. Об этом сообщается в рассекреченных документах ЦК КПСС от 26 марта 1964 года, которые опубликовала госкорпорация «Роскосмос». Корабли хотели использовать для отработки «боевого применения на орбите», а также с целью сборки в космическом пространстве других станций «для исследования Луны и ближайших планет Солнечной системы».





«Дополнительное изготовление в 1964-1965 годах пяти кораблей типа «Восток» для решения задачи выхода человека в космическое пространство. <...> Одновременно на этих кораблях будет проводиться отработка ряда элементов боевого применения пилотируемых кораблей», — сообщается на сайте «Роскосмоса».





Подробности о том, какой тип оружия планировалось устанавливать на корабли, не указываются. Однако в постановлении ЦК КПСС от 13 апреля 1964 года, где также упоминаются пять космических кораблей серии «Восток», об их боевом назначении уже не говорится.





«Принять предложения <...> о дополнительном изготовлении в 1964-1965 годах пяти космических кораблей типа «Восток» [в варианте обеспечения выхода человека из корабля в космическое пространство]», — указывается на сайте госкорпорации.





Издание «Популярная механика» отмечает , что в 1962-1965 годах в СССР разрабатывались боевые космические корабли «Союз Р», «Союз П» и «Звезда» (7К-ВИ), а также «наблюдательный пост на орбите» — орбитальная пилотируемая станция (ОПС) «Алмаз». На «Союз Р» планировали установить ракеты, на «Звезду» — пулемет, а на «Алмаз» — пушку.





Однако, как пишет издание, все эти планы так и остались на бумаге, за исключением модификации для «Алмаза». Для ОПС решили поставить скорострельную пушку конструкции Нудельмана — Рихтера НР-23, дальность стрельбы которой должна была составить более трех тысяч метров. Скорость стрельбы составляла на Земле около 950 выстрелов в минуту. Прототип оружия был запущен на корабле «Алмаз-1», названном официально «Салют-2».





Испытания, которые, по сведениям «Популярной механики», прошли успешно 24 января 1975 года (были произведены тестовые выстрелы из пушки), после этого не проводились. «На следующем «Алмазе» («Салют-5»; 22 июня 1976 года — 8 августа 1977 года) пушки уже не было», — пишет издание.





Кроме того, в рассекреченных документах рассказывается о программе первого в истории человечества выхода в открытый космос. Среди них также есть материалы, где главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев делал пометки.





«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники», — отмечается на сайте «Роскосмоса».





Также среди документов представлена стенограмма докладов командира корабля «Восход-2» Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова.





11 октября стало известно, что советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет. Он был похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.





﻿В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос, где провел 12 минут и вернулся на борт, справившись с проблемами со скафандром. В июле 1975 года он участвовал в знаменитой стыковке американского и советского космических кораблей «Союз-19» и Apollo.





Леонов вышел на пенсию в 1991 году, проживал в Москве. В период с 1992-го по 1993 год был директором космических программ фирмы «Четек». Он также был членом высшего совета партии «Единая Россия». Получил признание как художник, его работы широко выставляются и публикуются.