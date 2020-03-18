Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» отменен, сообщили его организаторы. Такие меры приняты из-за эпидемии коронавируса. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме.





«Неопределенность, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих телеканалов и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить мероприятие», — говорится на сайте «Евровидения».





Сообщается, что организаторы конкурса проводят переговоры с властями Нидерландов о его проведении в Роттердаме в 2021 году.





Отвечая на вопрос, почему нельзя отложить проведение мероприятия на вторую половину 2020 года, организаторы сообщили: «Текущая ситуация в Европе, вероятно, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем провести мероприятие такого масштаба с таким большим количеством заинтересованных сторон в конце этого года».





О возврате денег за купленные билеты организаторы пообещали сообщить в ближайшее время. Возможно, «билеты останутся действительными до следующего года», — говорится на сайте Евровидения.





Россию на Евровидении представляет группа Little Big. Ее клип на песню Uno собрал рекордное количество просмотров. Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале международного конкурса 12 марта, к утру 15 марта посмотрели более 17,7 миллиона раз. Показатель стал рекордным среди других участников.





Конкурс «Евровидение» проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. В нем участвуют исполнители из стран — членов Европейского вещательного союза, подавших заявки. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив) с песней длительностью не более трех минут.