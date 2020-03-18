Критиковавший коллег замглавы ФСИН Максименко покинул пост

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя главы ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Валерия Максименко, который занимал этот пост с 2016 года. Ранее Максименко заявлял, что больше не будет давать устные комментарии, потому что ему «со стыда хочется под землю провалиться» от того, что происходит в ведомстве.





«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСИН.





В пресс-службе ведомства указали, что в последнее время Максименко занимался вопросами «хозяйственного направления», а также организацией строительства, реконструкции и ремонта.





Осенью 2019 года, когда в СМИ появилась информация о серии скандалов, связанных с пытками и насилием в СИЗО и колониях, Максименко заявил, что больше не будет давать комментарии журналистам, потому что ему «со стыда хочется под землю провалиться».





«Пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил он.





Максименко также выразил надежду, что ФСИН останется открытой для журналистов.





Как сообщали источники Daily Storm, замглавы ФСИН подал ранее рапорт об увольнении. Это могло быть связано с приходом нового руководителя ведомства — бывшего начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что бывший замглавы ФСИН последнее время почти не появлялся на работе.





В начале октябре 2019 года у ведомства сменился директор. На место Геннадия Корниенко пришел экс-начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Он является выходцем из спецслужб. Калашников работал в органах госбезопасности СССР и РФ, был заместителем главы ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.