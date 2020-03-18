Володин: Безрецептурные лекарства можно будет купить в онлайн-аптеках

Госдума во втором чтении приняла поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств». По словам спикера нижней палаты парламента, благодаря закону об онлайн-продаже лекарств россияне получат возможность «без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты». Кроме того, депутаты одобрили право правительства устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий.
Право дистанционной продажи лекарств появится только у аптечных организаций, имеющих лицензию и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит кабмин. Предполагалось, что дистанционная продажа медпрепаратов, на которые не нужен рецепт, начнется в России с 1 июля 2020 года, но ко второму чтению профильный комитет сократил сроки вступления новых норм в силу. Они начнут действовать со дня официального опубликования закона.
«Это решение особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос», — сказал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что законопроект направлен на законодательное обеспечение реализации указа главы государства Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных лекарств: «Теперь это положение будет также закреплено в федеральном законе».
Парламентарии также приняли в основном чтении законопроект о праве кабмина фиксировать цены на лекарства в случае эпидемии. Володин ранее подчеркивал, что принятие поправок «очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса».
Законопроект позволит властям при режиме ЧП и угрозе распространения опасных для здоровья граждан заболеваний установить на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, отмечал Володин: «Правительство будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на 30 и более процентов». Таким образом, закон призван поставить заслон перекупщикам, продающим лекарства и медицинские изделия небольшими партиями по завышенной цене.
Володин также напомнил, что парламентарии ускорят рассмотрение законопроекта, чтобы «защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах». Депутаты намерены рассмотреть документ в третьем чтении уже 19 марта.
Кроме того, 17 марта Володин поручил профильному комитету Госдумы по контролю и регламенту изучить возможность отмены санкций для депутатов за пропуск пленарных заседаний в связи с карантином и плохим самочувствием. Он выразил мнение, что парламентарии не должны страдать, если честно выполняют предписания и нормы. Сейчас, согласно статье 44 думского регламента, за каждый пропуск пленарного заседания без уважительной причины из зарплаты депутата вычитается 1/9 от общей суммы.
«Мы когда с вами принимали решение соответствующее по отсутствующим депутатам, в том числе по вычетам, по уважительным причинам, не предполагали, что может такая быть форма, как карантин, тем более если депутаты ее исполняют», — резюмировал Володин.
Ранее из России запретили вывозить защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, костюмы химзащиты и некоторые противовирусные средства. Согласно постановлению, вывозить из РФ данные товары можно только для оказания гуманитарной помощи, а также для личного пользования. Ограничения будут действовать до 1 июня. Daily Storm также писал о завышенных ценах на тканевые маски в аптеках. 2 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила несколько таких случаев.
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 18 марта достигло 147 человек. За последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения инфекцией COVID-19. В связи с распространением COVID-19 на территории страны режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).