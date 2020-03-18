Володин: Безрецептурные лекарства можно будет купить в онлайн-аптеках

Госдума во втором чтении приняла поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств». По словам спикера нижней палаты парламента, благодаря закону об онлайн-продаже лекарств россияне получат возможность «без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты». Кроме того, депутаты одобрили право правительства устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий.





Право дистанционной продажи лекарств появится только у аптечных организаций, имеющих лицензию и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит кабмин. Предполагалось, что дистанционная продажа медпрепаратов, на которые не нужен рецепт, начнется в России с 1 июля 2020 года, но ко второму чтению профильный комитет сократил сроки вступления новых норм в силу. Они начнут действовать со дня официального опубликования закона.





«Это решение особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос», — сказал Володин.





Спикер Госдумы отметил, что законопроект направлен на законодательное обеспечение реализации указа главы государства Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных лекарств: «Теперь это положение будет также закреплено в федеральном законе».