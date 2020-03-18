Мишустин поручил прекратить до 1 мая проверки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить проведение проверок (включая налоговые и таможенные). Исключение составят внеплановые мероприятия. Также глава правительства поручил до 20 марта рассмотреть возможность приостановить уже назначенные проверки в сфере бизнеса.





Согласно тексту документа, представленного на сайте правительства России, до 1 мая 2020 года должны быть приостановлены проверки (включая налоговые и таможенные) в отношении бизнеса.





Исключением являются внеплановые проверки, основанием для которых являются чрезвычайные ситуации, причинение вреда здоровью граждан или выдача разрешительных лицензий и аккредитаций.





Также премьер-министр поручил Минэкономразвития вместе с Генпрокуратурой России до 25 марта проработать вопрос уменьшения количества проводимых внеплановых проверок, назначаемых в исключительных случаях.





17 марта правительство и Центробанк объявили о новых мерах поддержки экономики для минимизации последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них — антикризисный фонд размером в 300 миллиардов рублей, а также отсрочка взыскания налогов для авиа- и туристических компаний.





Кабмин примет решение о выплатах по больничным листам гражданам, оказавшимся на обязательном карантине. По мере необходимости будет оказана поддержка регионам. Власти планируют оповещать россиян о ситуации с коронавирусом онлайн, в том числе через соцсети.