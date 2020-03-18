«Очередная чушь»: Слуцкий об обвинении России в распространении фейков о коронавирусе

Глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий назвал чушью доклад Европейской службы по внешним делам, в котором Россию обвинили в распространении фейков о коронавирусе. По его словам, пандемия – не время для сведения счетов. Глава комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев считает обвинения бездоказательными. Ранее в Кремле выразили сожаление, что несмотря на эпидемию, «антироссийская истерия» не стихает.





«Очередная чушь. На фоне паники среди населения власти [ЕС] ищут внешнюю причину всех бед. Россия не имеет никакого отношения к какой-либо кампании в Европе о распространении [фейков о] COVID-19. Еще раз хочу подчеркнуть, что мировая пандемия – не время для сведения политических счетов. Пора остановиться и прислушаться к голосу здравых политиков, призывающих, в частности, к отмене санкций», – заявил Daily Storm Слуцкий.





Также публикацию американского издания прокомментировал Daily Storm глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.





«Скорее всего, это публикация сделана чтобы Россия начала оправдываться. Наши оппоненты действуют по принципу «Карфаген должен быть разрушен». Что бы ни происходило в мире, появятся новости о причастности к этому России. Я думаю, что дальше попытаются приписать сам коронавирус России. Все это вилами на воде писано, в публикации The Financial Times [которое опубликовало доклад] нет ни одного доказательства, ни одной фиксации публикации с указанием источника», – сказал сенатор.





Ранее доклад Европейской службы по внешним делам прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С точки зрения здравого смысла я не могу это комментировать», – заявил представитель Кремля, указав, что в опубликованном документе нет ни одной ссылки на конкретное СМИ. По его словам, речь идет о голословных обвинениях.





«В нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идёт», – добавил пресс-секретарь президента.





Американское издание The Financial Times опубликовало доклад Европейской службы по внешним делам, в котором говорится о «кампании по дезинформации», которую запустили кремлевские СМИ. В докладе говорится, что Москва своей целью ставит нагнетание «сомнения, паники и страха» и стремится к «подрыву европейского общества изнутри». По мнению авторов доклада с 22 января в Европе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа, которые распространялись фейковыми аккаунтами, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции.