Шапошников: Сотрудников Мосгордумы перевели на удаленку

«В связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции принято протокольное решение. <…> Решено с 19 марта сократить число посетителей в зданиях Мосгордумы до пяти человек; депутатам Мосгордумы проводить прием населения в соответствующих помещениях на территориях избирательных округов или дистанционно; <...> в помещениях Мосгордумы проводить пленарные заседания думы и заседания профильных комиссий, — перечислил Шапошников. — Сотрудники аппарата парламента, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, будут переведены на дистанционный режим».





В здании парламента, по словам Шапошникова, будут проходить заседания комиссии по организации работы гордумы, а также заседания профильных комиссий МГД по вопросам предварительного обсуждения проектов столичных законов и постановлений МГД.





«Мы не первое заксобрание, которое принимает аналогичное решение. До этого такое решение приняли наши коллеги в Санкт-Петербурге. Считаем, что это необходимые меры, которые не повлияют на работу думы, — добавил Шапошников. — Будем проводить все необходимые пленарные заседания, дума продолжает работать».





Председатель столичного парламента пояснил, что принятые меры носят бессрочный характер. К прежнему режиму работы МГД вернется, когда ситуация с распространением коронавируса в Москве окажется стабильной, отметил Шапошников.