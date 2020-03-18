Шапошников: Сотрудников Мосгордумы перевели на удаленку

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом в столичном парламенте с 19 марта изменится режим работы. В частности, отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, а встречи депутатов с населением планируется проводить дистанционно. Кроме того, Шапошников заявил, что число посетителей в зданиях Мосгордумы сокращено до пяти в день.
«В связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции принято протокольное решение. <…> Решено с 19 марта сократить число посетителей в зданиях Мосгордумы до пяти человек; депутатам Мосгордумы проводить прием населения в соответствующих помещениях на территориях избирательных округов или дистанционно; <...> в помещениях Мосгордумы проводить пленарные заседания думы и заседания профильных комиссий, — перечислил Шапошников. — Сотрудники аппарата парламента, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, будут переведены на дистанционный режим».
В здании парламента, по словам Шапошникова, будут проходить заседания комиссии по организации работы гордумы, а также заседания профильных комиссий МГД по вопросам предварительного обсуждения проектов столичных законов и постановлений МГД.
«Мы не первое заксобрание, которое принимает аналогичное решение. До этого такое решение приняли наши коллеги в Санкт-Петербурге. Считаем, что это необходимые меры, которые не повлияют на работу думы, — добавил Шапошников. — Будем проводить все необходимые пленарные заседания, дума продолжает работать».
Председатель столичного парламента пояснил, что принятые меры носят бессрочный характер. К прежнему режиму работы МГД вернется, когда ситуация с распространением коронавируса в Москве окажется стабильной, отметил Шапошников.
Ранее глава «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с угрозой распространения COVID-19 поручил перевести все региональные отделения, а также центральный исполком партии на удаленный режим работы. Медведев подчеркнул, что членам «Единой России» сейчас гораздо проще сократить количество личных встреч в качестве меры безопасности, поскольку «у всех есть средства коммуникации».
«Речь идет об организационной работе. Но там, где это касается крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, там нужно просто посмотреть, как их организовать в будущем, это касается «Диктанта Победы» и всероссийского субботника. Посмотреть, как будут развиваться события, перенести [мероприятия] на более благоприятный период», — заявил Медведев.
Он также выразил мнение, что «Единая Россия» должна оказать россиянам всю необходимую помощь в связи с распространением COVID-19. По словам Медведева, в этой ситуации должны быть подключены общественные приемные, советы сторонников и вся инфраструктура партии.
Число заразившихся коронавирусом нового типа в РФ по состоянию на 18 марта достигло 147 человек. За последние сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения COVID-19 в РФ. В связи с распространением инфекции режим повышенной готовности временно ввели в 21 российском регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).