Как в Москве: в Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

Всем жителям города старше 65 лет власти рекомендуют не выходить на улицу и не посещать общественные места. В документе отмечается, что россиянам и иностранцам стоит «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга», а жителям города — не выезжать за рубеж и не посещать те регионы страны, где были ранее выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.





﻿16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрания проводятся в помещении, то число их участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома.



