Как в Москве: в Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому до 30 апреля в городе запрещается проводить любые массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. Эти меры связаны с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19. Гражданам других регионов России и иностранцам рекомендуется в ближайшее время не посещать Северную столицу.
Согласно тексту документа, ограничения затрагивают все досуговые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, публичные и связанные с просветительской деятельностью. Также приостанавливаются все экскурсии в городе и спортивные занятия.
Всем жителям города старше 65 лет власти рекомендуют не выходить на улицу и не посещать общественные места. В документе отмечается, что россиянам и иностранцам стоит «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга», а жителям города — не выезжать за рубеж и не посещать те регионы страны, где были ранее выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрания проводятся в помещении, то число их участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома.
5 марта мэр Москвы подписал указ, согласно которому в столице вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса нового типа. Собянин также отметил, что избежать в Москве массового распространения инфекции удается благодаря усилиям оперштаба по контролю за коронавирусом и Роспотребнадзора.