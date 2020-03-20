Трамп поручил провести саммит G7 по видеосвязи из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп поручил отменить встречу лидеров G7 (куда также входят Великобритания, Япония, Франция, Германия, Италия и Канада) в июне и провести ее в формате видеосвязи. Это меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Также лидеры «Большой семерки» проведут встречи в таком формате в апреле и мае.





«По поручению президента Трампа директор Национального экономического совета и шерпа в G7 в 2020 году Ларри Кудлоу проинформировал своих коллег-шерп, что встреча лидеров G7, которая должна была пройти в июне в Кэмп-Дэвиде, будет проведена по видеосвязи», — цитирует CNN представителя Белого дома Джадд Дир.





Он добавил, что это решение позволит каждой стране «сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с распространением COVID-19.





16 марта Трамп провел переговоры с лидерами G7, в ходе которых они обсудили дальнейшие действия по борьбе с заболеванием, а также возможность отмены Олимпийских игр в Токио летом. Окончательное решение по последнему вопросу осталось за Японией.





13 марта президент США ввел общенациональный режим ЧС для борьбы с распространением коронавируса нового типа (COVID-19). Режим чрезвычайной ситуации позволяет избежать бюрократических задержек при выделении средств из бюджета для поддержки властей штата или отдельных городов. Трамп заявил, что будет использовано около 50 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом.





19 марта американский лидер воспользовался законом об оборонном производстве (Defense Production Act) времен Корейской войны, чтобы увеличить в стране выпуск медицинских масок, респираторов и других необходимых для борьбы с COVID-19 медицинских изделий. В частности, этот закон дает главе государства право требовать от предпринимателей заключения контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны.