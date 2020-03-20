Альтернативы президенту нет: племянник Путина решил создать свою партию

Двоюродный племянник президента России, экс-сотрудник ФСБ и бизнесмен Роман Путин планирует создать свою партию на базе движения «Люди дела» (сообщество предпринимателей). По его словам, их цель — облегчить жизнь бизнесу. Предприниматель добавил, что их политическая коалиция будет бороться с популизмом и выступать на стороне главы государства.





«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем», — сообщил газете «Коммерсантъ» Роман Путин.





Бизнесмен заявил, что сейчас главной целью партии, которая собирается «вносить рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу», является прохождение в Госдуму. Свою идею с президентом он, по его словам, не обсуждал, но подчеркнул, что они будут партией, поддерживающей президента.





На вопрос, как предприниматель относится к инициативе депутата Валентины Терешковой обнулить сроки главы государства, чтобы он мог баллотироваться в 2024 году, Роман Путин заявил, что «альтернативы Владимиру Путину нет».





«Ну не Навальный же?» — сказал он.





По мнению бизнесмена, у оппозиционного политика не так много сторонников: «Он, возможно, подсвечивает какие-то проблемные точки, но не предлагает серьезных решений. Такое решение, как пересажать всех в тюрьму, — это не решение на данный момент».





Роман Путин также отметил, что одной из задач будущей политической коалиции является борьба с популизмом. В России, указал он, очень много партий с «мнимыми представителями интересов большинства» и напомнил, что в 2018-2019 годах в Хабаровском крае все выборы (от губернатора до заксобрания) выиграли представители ЛДПР.





«Сейчас та же «Единая Россия» в роли оппозиции, но никто не понимает, как решать проблему, как вернуть доверие к власти, хотя бы к другим партиям... Противопоставить ЛДПР можно либо что-то новое и интересное, либо другие партии. Однако исторически сложилось, что «Справедливая Россия» и КПРФ там не играют», — заявил бизнесмен.





Бывший сотрудник ФСБ также добавил, что есть и другие ситуации, где партия «Люди дела» может выступить «оздоровителем системы». «Народ и бизнес насытились обещаниями, им нужен доктор», — сказал Роман Путин.





Что касается программы партии, то на текущий момент она отсутствует, но бизнесмен подчеркнул, что они «хотят вносить конкретные, рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу». Роман Путин сообщил, что до конца весны может пройти съезд партии, чтобы на региональных выборах уже можно было выставить своих кандидатов.





«Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер. Я и сам в них планирую участвовать», — рассказал он.





Газета отмечает, что раньше Роман Путин работал в ФСБ, а также советником мэра Рязани по безопасности и занимался консультациями губернаторов по экономическим вопросам.





10 января 2020 года экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил о создании Партии прямой демократии. Он отметил, что партия уже создала 36 инициативных групп в регионах из 43, необходимых для регистрации. Макаров рассчитывает, что костяк новой партии составят IT-специалисты. По словам Макарова, партия должна принять участие в региональной кампании в 2020 году и в выборах в Госдуму в 2021-м.



