В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

В Индии казнили (через повешение) четырех мужчин, которые изнасиловали студентку в 2012 году. По версии следствия, осужденные несколько часов насиловали девушку, избили ее железным прутом и бросили умирать на дороге. В заключении мужчины провели семь лет.





Фигурантами дела были шесть человек, однако самого младшего из преступников, которому было на момент приговора было 14 лет, выпустили через три года исправительной колонии. Еще одного нашли мертвым в камере в 2013 году. Остальные (Мукеш Сингх, Акшай Такур, Паван Гупта и Винай Шарма) были приговорены к повешению в сентябре 2013 года.





Как отмечает телеканал NDTV, незадолго до казни адвокаты фигурантов дела пытались обжаловать приговор, но их ходатайства отклонили. Все эти годы женские движения и общественность требовали немедленно казнить всех четверых. Из-за резонанса, которое вызвало это дело, наказание за изнасилование в стране было ужесточено.





Сам инцидент произошел 16 декабря 2012 года, когда 23-летняя студентка и ее молодой человек сели в попутный автобус, где оказалась компания из пяти парней. Те избили молодого человека студентки, а ее саму изнасиловали и пытали прутом. Через несколько часов их обоих выкинули на дорогу. Через несколько дней она скончалась.





Дело получило широкий резонанс в Индии под названием «дело Нирбхайи» (бесстрашная). По всей стране начались акции протеста, включая столкновения с полицией, а движение в некоторых городах оказалось парализовано. Участники требовали от полиции остановить изнасилования, рост которых значительно увеличился в последние годы в Индии. В ходе протестов погиб один полицейский. После этого власти ужесточили наказание за изнасилование (с 7-10 лет до 20 лет), а также ввели смертную казнь за изнасилование с убийством.