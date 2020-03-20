Россия выразила протест Франции из-за ситуации с россиянами на круизном лайнере

Россия направила ноту протеста Франции, после того как власти республики запретили россиянам сойти на берег с круизного лайнера Costa Pacifica из-за коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на борту корабля 35 россиян и четыре гражданина Белоруссии, но Париж не разрешает российским дипломатам провести встречу с ними.





«Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе. Однако разрешение так и не было получено», — заявила Захарова.





На корабле, по ее словам, находятся 35 россиян и четверо белорусов. Costa Pacifica 3 марта вышел из Бразилии и планировалось, что 21 марта российские туристы выйдут в Барселоне (Испания), откуда направятся домой. Однако из-за запрета властей Испании лайнер направился в Марсель, но французские власти не разрешили туристам покинуть борт.





Захарова подчеркнула, что экипаж корабля предупредил о возможной смене маршрута, поэтому высадка пассажиров может произойти в итальянской Генуе. Представитель МИД заметила, что в этом случае эвакуировать россиян станет сложнее, поэтому выразила надежду, что Франция максимально эффективно разрешит сложившуюся ситуацию.



