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Цена на нефть Brent превысила 29 долларов
Новости

Цена на нефть Brent превысила 29 долларов

Стоимость нефти марки WTI составила более 27 долларов за баррель

Цена за баррель нефти марки Brent 20 марта выросла на 3,4% (до 29,3 доллара), а стоимость нефти WTI возросла на 5% (до 27,24 доллара). Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Ранее стоимость нефти Brent упала до показателей 2003 года, составив 24,96 доллара.


19 марта рост цен на нефть составил около 11%, а 18 марта стоимость нефти Brent упала до показателей 2003 года, составив 24,96 доллара за баррель.


Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с Россией и не входящими в союз странами, а также последствиями распространения коронавирусной инфекции. Как пишет The Wall Street Journal, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планирует вмешаться США, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.


По версии экспертов, это может привести к новым санкциям против Москвы, в то время как с Эр-Риядом Вашингтон намерен провести дополнительные переговоры. Кроме того, руководство ряда нефтяных компаний впервые с 1970-х годов попросили регулятор нефтяной отрасли Техаса снизить уровень добычи нефти.


Ранее совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов после развала сделки с ОПЕК (Организацией стран — экспортеров нефти) и другими не входящими в организацию производителями. Федун не стал комментировать отказ российской стороны от продления сделки с ОПЕК+. При этом он подтвердил планы отечественных нефтекомпаний нарастить добычу.


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#опек #коронавирус #россия #нефть
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