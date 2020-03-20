Цена на нефть Brent превысила 29 долларов

Цена за баррель нефти марки Brent 20 марта выросла на 3,4% (до 29,3 доллара), а стоимость нефти WTI возросла на 5% (до 27,24 доллара). Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Ранее стоимость нефти Brent упала до показателей 2003 года, составив 24,96 доллара.





19 марта рост цен на нефть составил около 11%, а 18 марта стоимость нефти Brent упала до показателей 2003 года, составив 24,96 доллара за баррель.





Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с Россией и не входящими в союз странами, а также последствиями распространения коронавирусной инфекции. Как пишет The Wall Street Journal, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планирует вмешаться США, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.





По версии экспертов, это может привести к новым санкциям против Москвы, в то время как с Эр-Риядом Вашингтон намерен провести дополнительные переговоры. Кроме того, руководство ряда нефтяных компаний впервые с 1970-х годов попросили регулятор нефтяной отрасли Техаса снизить уровень добычи нефти.





Ранее совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов после развала сделки с ОПЕК (Организацией стран — экспортеров нефти) и другими не входящими в организацию производителями. Федун не стал комментировать отказ российской стороны от продления сделки с ОПЕК+. При этом он подтвердил планы отечественных нефтекомпаний нарастить добычу.