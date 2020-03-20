Учения по устойчивости суверенного рунета отложили из-за коронавируса

Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) из-за мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, отложило запланированные на 20 марта учения по устойчивости суверенного рунета. В ведомстве сообщили, что новая дата будет утверждена в ближайшее время.





«Плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Уточненный график будет утвержден в ближайшее время», — сообщили в министерстве.





Всего, как пишет «Интерфакс», в 2020 году должно было пройти четыре учения (по одному в квартал), связанных с отработкой разного вида угроз. В частности, на 20 марта была запланирована отработка «возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS». Следующие три учения запланированы на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.





24 декабря 2019 года замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов заявил, что учения по обеспечению устойчивости российского интернета прошли успешно, государственные органы и операторы смогли эффективно отреагировать на потенциальные угрозы устойчивости сети. По его словам, в ходе проверок было отработано несколько сценариев угроз, в том числе извне. При этом проверяемым удалось обеспечить бесперебойную работу сети при любых обстоятельствах, подчеркнул замминистра.





С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о суверенном рунете — ряд поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки позволяют правительству в ряде случаев «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования» в случае «возникновения угроз стабильной работе Сети в России».





Предполагается, что операторы связи получат у Роскомнадзора оборудование, которое позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование интернета на территории России», в том числе и в случае «отключения России от мировой Сети». Техника позволит фильтровать трафик при помощи DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), блокируя доступ к запрещенным в РФ сайтам.