СМИ: В России решили приостановить систему «Платон» из-за коронавируса

Российская система взимания платы с грузовиков «Платон» может временно быть отменена в связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом ТАСС сообщил информированный источник.





«Временная отмена [системы] «Платон» заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована», — рассказал агентству собеседник.





«Платон» — система взимания платы в России с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» — сокращение от словосочетания «плата за тонны». С момента ее запуска осенью 2015 года деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Часть собранных средств должна быть направлена в Дорожный фонд РФ на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее состояние.





Расчет производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства (на момент старта системы — по тарифу 3,73 рубля за километр). В начале осени 2016 года Минэкономразвития России предлагало продлить льготный тариф до 2019 года, оставив цену на уровне 1,53 рубля за километр. Также ведомство выразило желание изменить методику расчета размеры оплаты, скорректировав показатель среднего пробега. Против этой инициативы выступил тогдашний министр транспорта Максим Соколов.