Силуанов заявил о большой «подушке безопасности» российских нефтяных компаний

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили «подушку безопасности», у них хороший запас прочности. У Минфина нет беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы, добавил он. Также министр заверил, что власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости.





«Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе — нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24», цитата по ТАСС.





Силуанов заявил, что Минфин не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году. Также он рассказал, что ведомство обсуждает с Госдумой создание механизма по оперативному перераспределению ресурсов бюджета.





Накануне вечером (19 марта) министр финансов объявил, что при нынешних ценах на нефть «запаса прочности» России хватит минимум на шесть лет для выполнения «всех обязательств», в том числе социальных. «С точки зрения выполнения первоочередных обязательств — это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять», — пообещал он.





Несмотря на ослабление рубля и обвал цен на нефть, инфляция в России в 2020 году не должна сильно колебаться относительно целевого показателя 4%, добавил Силуанов. «Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами, поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения показателя инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет», — пояснил он.





Цена за баррель нефти марки Brent 20 марта выросла на 3,4% (до 29,3 доллара), а стоимость нефти WTI возросла на 5% (до 27,24 доллара). 18 марта цена на нефть Brent падала до показателей 2003 года — она составила 24,96 доллара.





Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с Россией и не входящими в союз странами, а также из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Как писала газета The Wall Street Journal, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планируют вмешаться Соединенные Штаты, для того чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.