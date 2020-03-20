«Роскосмос» предложил россиянам принять участие в акции «Бессмертный полк» в космосе

Госкорпорация «Роскосмос» предложила гражданам принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет на Международной космической станции. Сведения о своих родственниках-фронтовиках россияне смогут отправить через соцсеть «ВКонтакте», после чего эти данные будут записаны на флешку и отправлены на МКС в апреле.





В частности, пользователи, которые решили принять участие в акции, должны в личном сообщении сообществу «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте» написать о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне, и рассказать о его подвиге.





«Акция «Бессмертный полк» приобрела уже космические масштабы — и вышла за пределы городов, стран, планеты. Давайте же увековечим память наших дорогих ветеранов, бабушек и дедушек прямо в космосе! Пусть вся страна узнает их имена!» — сообщили в госкорпорации.





«В конце апреля состоится запуск грузового корабля «Прогресс МС-14», который отвезет данные о дорогих вам людях на Международную космическую станцию», — сказали в Роскосмосе.