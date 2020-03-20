При взрыве газа в многоэтажном доме в Перми погиб человек

В Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, на четвертом этаже. В результате инцидента погиб хозяин квартиры, еще четыре человека пострадали. На место ЧП прибыл мэр Перми Дмитрий Самойлов.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Чернышевского. Погиб хозяин квартиры», — рассказали РИА Новости в МЧС России.
Как пишет Пятый канал, при взрыве пострадали четыре человека. Несущие конструкции здания оказались целы. На месте работают спасатели и медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
15 января 2020 года три жителя Уфы пострадали при обрушении потолка в результате взрыва газа в жилом доме. Потерпевшие доставлены в медицинские учреждения столицы Республики Башкортостан. Были эвакуированы 35 человек, в том числе пятеро детей.
3 декабря 2019 года произошел взрыв в многоквартирном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир. Жильцы эвакуированы. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе одна женщина, которую спасатели извлекли из-под завалов. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, эвакуированы 18 жильцов.