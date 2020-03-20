При взрыве газа в многоэтажном доме в Перми погиб человек

В Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, на четвертом этаже. В результате инцидента погиб хозяин квартиры, еще четыре человека пострадали. На место ЧП прибыл мэр Перми Дмитрий Самойлов.





«Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Чернышевского. Погиб хозяин квартиры», — рассказали РИА Новости в МЧС России.