Мишустин освободил от налогов спорт

Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку в связи с распространением коронавируса, из-за которого в России отменены массовые мероприятия. Налоговые каникулы также коснутся компаний, работающих в области искусства, культуры и кинематографии. Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отметил своевременность указа Мишустина, благодаря чему уменьшится финансовая нагрузка на клубы. При этом спортивный функционер Дмитрий Иванов пояснил , что в налоговых послаблениях очень нуждаются и пустующие стадионы в Москве.
«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением правительства РФ от 18 марта 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
В поручении Мишустина уточняется, что в связи с коронавирусом организации в сферах спорта и культуры освобождаются от тех налогов и сборов, которые необходимо выплатить до 1 мая 2020 года.
«Правильно [Мишустин] сделал. Сейчас где клубам брать деньги?! Мы ведь в футбол [из-за ситуации с коронавирусом] сейчас не играем. И с чего нам платить сейчас налоги? Так что только положительно относимся к решению правительства», — заявил Daily Storm руководитель ФК «Урал».
В авторской колонке для «Спорт-Экспресса» функционер Дмитрий Иванов подчеркнул, что в текущей экономической ситуации российскому спорту, и футболу в частности, не выжить без помощи государства. По его словам, 80% бюджета любого ФК в стране — это зарплаты и налоги.
«Не думаю, что возможен вариант, при котором футбольные организации полностью избавят от налогов. Но можно, допустим, договориться о реструктуризации налогов — чтобы выплатить накопившийся долг через год-два-три. Футбольные клубы, особенно большие, — надежные налогоплательщики. Вряд ли к ним возникнут вопросы по поводу исполнения обязательств», — считает эксперт.
Дмитрий Иванов также добавил, что отсрочка в выплате налогов необходима столичным спортивным сооружениям, чье финансовое положение хуже, чем у их «региональных коллег»: «Если в ряде регионов стадионы налогами не облагаются, то в Москве стадионам приходится платить и земельный налог, и налог на имущество. Это большие деньги. А при нынешней ситуации [в связи с отменой всех массовых мероприятий] арены останутся без заработка».
Спортивный функционер выразил мнение, что чемпионат Российской футбольной премьер-лиги, который остановили из-за коронавируса, ни в коем случае не стоит завершать досрочно. По словам Иванова, «это будет катастрофа», поскольку «речь не только о спортивном принципе (за восемь туров многое может измениться), но и о финансовом благополучии клубов» РПЛ. Одна игра с потенциальной посещаемостью в 30-40 тысяч зрителей — это десятки миллионов рублей прибыли, напомнил эксперт.
«Также у клубов существуют обязательства перед спонсорами, перед вещателем. Понятно, что в такой ситуации никто не попросит деньги назад. Но я вас уверяю: при переподписании контрактов о недоигранном чемпионате ни спонсоры, ни вещатель не забудут, — добавил Иванов. — Кроме того, есть владельцы абонементов. И если завершить РПЛ на 22-м туре, придется делать значительные скидки в следующем сезоне».
18 марта 2020 года премьер-министр РФ распорядился ввести такие же налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Мишустин также поручил до мая не инициировать процедуры банкротства для всех организаций, подпадающих под действия налоговых послаблений. Предоставление бизнесу налоговых каникул из-за распространения коронавируса обойдется федеральному бюджету как минимум в 200 миллиардов рублей, заявила первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко. По ее словам, речь идет о сборах с микроорганизаций, и данные средства недополучат региональные бюджеты. Чтобы поддерживать субъекты, в Минфине предполагают выдавать им казначейские налоговые кредиты, пояснила Нестеренко.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США. По состоянию на 20 марта общее число заболевших в мире от COVID-19 составляет 242 726 человек, скончались 9870 (из них в Италии — 3405), выздоровели 85 676 человек. Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России общее число заболевших — 199 человек, пять человек выздоровели.
Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.