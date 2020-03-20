Мишустин освободил от налогов спорт

В авторской колонке для «Спорт-Экспресса» функционер Дмитрий Иванов подчеркнул, что в текущей экономической ситуации российскому спорту, и футболу в частности, не выжить без помощи государства. По его словам, 80% бюджета любого ФК в стране — это зарплаты и налоги.





«Не думаю, что возможен вариант, при котором футбольные организации полностью избавят от налогов. Но можно, допустим, договориться о реструктуризации налогов — чтобы выплатить накопившийся долг через год-два-три. Футбольные клубы, особенно большие, — надежные налогоплательщики. Вряд ли к ним возникнут вопросы по поводу исполнения обязательств», — считает эксперт.





Дмитрий Иванов также добавил, что отсрочка в выплате налогов необходима столичным спортивным сооружениям, чье финансовое положение хуже, чем у их «региональных коллег»: «Если в ряде регионов стадионы налогами не облагаются, то в Москве стадионам приходится платить и земельный налог, и налог на имущество. Это большие деньги. А при нынешней ситуации [в связи с отменой всех массовых мероприятий] арены останутся без заработка».





Спортивный функционер выразил мнение, что чемпионат Российской футбольной премьер-лиги, который остановили из-за коронавируса, ни в коем случае не стоит завершать досрочно. По словам Иванова, «это будет катастрофа», поскольку «речь не только о спортивном принципе (за восемь туров многое может измениться), но и о финансовом благополучии клубов» РПЛ. Одна игра с потенциальной посещаемостью в 30-40 тысяч зрителей — это десятки миллионов рублей прибыли, напомнил эксперт.





«Также у клубов существуют обязательства перед спонсорами, перед вещателем. Понятно, что в такой ситуации никто не попросит деньги назад. Но я вас уверяю: при переподписании контрактов о недоигранном чемпионате ни спонсоры, ни вещатель не забудут, — добавил Иванов. — Кроме того, есть владельцы абонементов. И если завершить РПЛ на 22-м туре, придется делать значительные скидки в следующем сезоне».





18 марта 2020 года премьер-министр РФ распорядился ввести такие же налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Мишустин также поручил до мая не инициировать процедуры банкротства для всех организаций, подпадающих под действия налоговых послаблений. Предоставление бизнесу налоговых каникул из-за распространения коронавируса обойдется федеральному бюджету как минимум в 200 миллиардов рублей, заявила первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко. По ее словам, речь идет о сборах с микроорганизаций, и данные средства недополучат региональные бюджеты. Чтобы поддерживать субъекты, в Минфине предполагают выдавать им казначейские налоговые кредиты, пояснила Нестеренко.