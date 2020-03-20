Экс-начальников рудника «Мир» приговорили к 2,5 года колонии за гибель шахтеров

Бывшего исполняющего обязанности директора Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК, входит в «АЛРОСА») Александра Кисиличина и бывшего исполняющего обязанности главного инженера предприятия Александра Манна приговорили к 2,5 года колонии за аварию, в результате которой 4 августа 2017 года погибли восемь шахтеров. На руднике прорвало дамбу и затопило шахту.





Кисиличина и Манна признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба (часть 3 статья 216 УК РФ). Также суд лишил их права занимать руководящие должности на три года.





Следствие и суд установили, что в июле 2017 года в руднике «Мир» «в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды». «Несмотря на то что исполняющие обязанности директора и главного инженера Мирнинского ГОКа владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии», — говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Якутии.





По информации следователей, ущерб составил более 10 миллиардов рублей. «В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых», — добавили в ведомстве. По делу допросили более 700 свидетелей, провели 15 обысков, 30 выемок документов, 15 сложных судебных экспертиз.





8 октября 2019 года стало известно, что бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера нашли мертвым в камере следственного изолятора Якутска. Его обвиняли по той же статье, что и Кисиличина и Манна.





В августе 2017 года на принадлежащем алмазодобывающей компании «АЛРОСА» руднике «Мир» прорвало дамбу и затопило шахту, в результате этого погибли восемь горняков. Всего в тот момент под землей находился 151 работник, 143 из них удалось спасти.