В ЦИК допустили, что голосование по Конституции может продлиться неделю

Центризбирком России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции с трех до семи дней. Эти меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что решение о продлении сроков общероссийского голосования каждый регион будет принимать самостоятельно.





«Мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, дорогие наши коллеги, решение избирательной комиссии субъекта РФ, исходя из той ситуации, которая будет у вас складываться», — сказала глава ЦИК.





Памфилова отметила, что на следующей неделе состоится подробный инструктаж с регионами по поводу проведения общероссийского голосования и профилактики COVID-19 на избирательных участках.





Кроме того, Центризбирком будет готов в любой момент приостановить процедуру, если правительство примет решение о переносе голосования в целях профилактики распространения коронавируса, а после восстановить ее. По словам Памфиловой, российская избирательная система «является гибкой к любым неожиданным ситуациям».





«Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны, и руководство страны примет соответствующее решение», — подчеркнула она.





«Будет изменено решение [о дате голосования] — все приостанавливаем и восстанавливаем — если будет принята новая дата», — уточнила Памфилова.





Заявление на досрочное голосование будет приниматься с 25 марта по 16 апреля. Подготовка к процедуре, по словам главы ЦИК, ведется, исходя из утвержденной даты, — 22 апреля.





18 марта президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе заявил, что голосование по поправкам к Конституции, которое должно пройти 22 апреля, может состояться в другой день в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства также допустил, что процедура может пройти на дому.





14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон о поправках к Конституции.





В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основной закон страны. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по этому вопросу.