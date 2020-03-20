Россия отказалась переносить весенний призыв в армию

Весенний призыв в армию не будут переносить из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Он пройдет в установленные законом сроки с 1 апреля по 15 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Все прибывшие в воинские части во время весеннего призыва пройдут двухнедельный карантин, добавил он.





«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — цитирует Шойгу ТАСС.





Министр сообщил, что большинство призывников отправят в войска в мае-июне, всех призванных на службу весной проверят на коронавирус. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», — добавил он.





Также глава военного ведомства сообщил, что в Российской армии не зарегистрировали случаев заражения коронавирусом. «Все руководство Минобороны и Генерального штаба [ВС РФ] вчера сдало тесты на коронавирус. К счастью, все тесты показали отрицательный результат», — рассказал он.





Из-за нового заболевания Минобороны прекратило иностранные командировки и прием международных делегаций. Ведомство создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, его возглавил первый замглавы минобороны Руслан Цаликов. «Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», — цитирует Шойгу РИА Новости. Каждому, кто прибывает в воинские части, измеряют температуру, был ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов.





Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения. По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств.