Жительницу Татарстана оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о коронавирусе

Суд Нижнекамска оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение фейков о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса нового типа. Правоохранители выяснили, что женщина отправила знакомым голосовое сообщение через WhatsApp, а потом эта ложная информация разлетелась по различным чатам. Случаи фейков о коронавирусе 19 марта также зафиксировали в Приамурье и Петербурге.





«Жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»)» — заявили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.





В разосланном по чатам аудиосообщении женщина призвала людей запасаться едой из-за скорого закрытия города: «У меня у мужа сестра родная в реабилитации работает, у них пресс-конференцию проводили. В общем, она говорит, что наш город на днях закроют на две недели на карантин. Попросили закупиться продуктами». Позднее жительница Татарстана призналась знакомым, что соврала насчет сложной эпидемиологической ситуации в Нижнекамске.





Женщина также в беседе с сотрудниками местной телерадиокомпании «НТР 24» опровергла отправленную ею информацию. В итоге СМИ выпустило репортаж-опровержение, однако это не спасло местную жительницу от административной ответственности.