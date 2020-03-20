Жительницу Татарстана оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о коронавирусе

Суд Нижнекамска оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение фейков о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса нового типа. Правоохранители выяснили, что женщина отправила знакомым голосовое сообщение через WhatsApp, а потом эта ложная информация разлетелась по различным чатам. Случаи фейков о коронавирусе 19 марта также зафиксировали в Приамурье и Петербурге.
«Жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»)» — заявили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
В разосланном по чатам аудиосообщении женщина призвала людей запасаться едой из-за скорого закрытия города: «У меня у мужа сестра родная в реабилитации работает, у них пресс-конференцию проводили. В общем, она говорит, что наш город на днях закроют на две недели на карантин. Попросили закупиться продуктами». Позднее жительница Татарстана призналась знакомым, что соврала насчет сложной эпидемиологической ситуации в Нижнекамске.
Женщина также в беседе с сотрудниками местной телерадиокомпании «НТР 24» опровергла отправленную ею информацию. В итоге СМИ выпустило репортаж-опровержение, однако это не спасло местную жительницу от административной ответственности.
19 марта стало известно, что полиция и ФСБ выявили жительницу города Свободный Приамурья, которая распространяла фейки о заболевших COVID-19 в регионе. Публикации с ложными данными о ситуации с коронавирусом россиянка размещала в соцсетях. На женщину также завели административное дело. Распространение физическими лицами заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений наказывается штрафом на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, напомнили в МВД.
Кроме того, 19 марта в полицию Санкт-Петербурга был доставлен бизнесмен, который, по данным правоохранителей, распространял аудиозапись с фейками о COVID-19. Мужчина признался стражам порядка, что разместил сообщение в закрытой группе мессенджера. Местный предприниматель также выразил сожаление, что запись получила широкое распространение.
Президент России Владимир Путин ранее призвал кабмин бороться со спекуляциями и слухами о COVID-19. По словам российского лидера, у населения страны должна быть вся информация по коронавирусу и его распространению на территории РФ. В России есть научная база для создания тест-систем и вакцин от коронавирусной инфекции, отметил Путин.
По состоянию на 20 марта общее число заболевших в мире COVID-19 составляет 242 726 человек, скончались 9870 (из них в Италии — 3405), выздоровели 85 676 человек. Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России общее число заболевших — 199 человек, девять из них выздоровели. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.