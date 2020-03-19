Прилетевшие в Россию опасны, как бездомные: НКО предупредили о рисках распространения коронавируса

Бездомные Москвы и Санкт-Петербурга представляют такую же серьезную угрозу с точки зрения распространения коронавируса, как и возвращающиеся из Европы и Азии. Об этом Daily Storm заявили представители благотворительных организаций «Ночлежка» и «Милосердие». Многие из лишенных крова вообще ничего не знают о COVID-19, и добровольцам приходится сначала просвещать граждан, рассказывать обо всех рисках и мерах предосторожности. Представители НКО отметили, что из-за коронавируса они вынуждены ограничить контакты с бездомными, часть сотрудников перешли на удаленную работу.





«Бездомные находятся в зоне риска: у них сложности с иммунитетом, они не могут самоизолироваться. <...> Бездомные часто вообще не в курсе угрозы коронавируса», — заявила представитель благотворительной организации «Ночлежка». Черемисина отметила, что не меньшую угрозу представляют и люди, вернувшиеся из стран с очагами заражения: «Для коронавируса нет разницы, есть дом или нет. Угрозу может представлять любой человек».





Представитель «Ночлежки» пожаловалась на всеобщую халатность представителей власти, царящую во всех странах: «Две недели назад я была во Вьетнаме. И когда я пересекала границу, то никто мою температуру не проверял, ни на нашей стороне, ни на азиатской. Хотя в то время уже говорили об эпидемии. И у меня сложилось впечатление халатности. Просто у меня не было температуры и я нормально себя чувствовала».





С началом эпидемии «Ночлежка» начала проводить раздачу бездомным средств для дезинфекции, однако их количество ограничено из-за дефицита.





«В приюте на Боровой [в Санкт-Петербурге] мы ввели карантин, туда сейчас не приходят журналисты, соцработники или новые люди, — рассказала Черемисина. — Это приют на 52 места, там живут люди, у них все в порядке. Мы закрыли несколько проектов, оставили только те, без которых бездомные не выживут. Закрыли на ближайшие пару недель консультационную службу, прачечную, душевую и раздачу одежды. Мы ведем информирование бездомных о том, как уберечь себя от коронавируса, выпускаем листовки».





По ее словам, государство не давало никаких указаний по изменению работы в условиях эпидемии и не оказало никакой поддержки, связанной с этим. Сейчас организация формирует предложения к властям, как можно помочь бездомным защититься от коронавируса.





Представитель православной службы «Милосердие» Александра Шибалина рассказала Daily Storm, как они помогают бездомным в условиях пандемии.





«У нас есть проект «Ангар спасения» — это место дневного пребывания. Кто-то туда приходит часто, кто-то — раз в год. В связи с коронавирусом мы усилили меры защиты: у нас проходит дезинфекция чаще, чем обычно. В палатку помещается 75 человек, но мы уменьшили количество сидячих мест, и теперь там находятся только 15 человек, чтобы минимизировать контакты. Все наши сотрудники ходят в масках, в защитной форме», — рассказала Шибалина.





В «Ангаре спасения» теперь всегда есть медик, ему помогает волонтер. Если у бездомного повышенная температура, то вызывают скорую. В случае введения режима ЧС организация будет выполнять требования властей.





Всего в России зафиксировано 147 случаев заболевания, девять человек выздоровели. 19 марта в Москве зафиксирована первая смерть от коронавируса.