Глава Минфина заявил, что COVID-19 ударит по России сильнее обвала цен на нефть

Последствия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 для российской экономики окажутся намного ощутимей обвала мировых цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, правительство РФ разработало план действий, позволяющий оперативно помочь гражданам, бизнесу, предприятиям и регионам. Среди предпринимаемых кабмином мер министр назвал оказываемую поддержку авиаперевозчикам, туристической сфере, предпринимателям и другим отраслям.





«Сейчас действуют два фактора — снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — сказал Силуанов.





Министр признал, что ситуация в экономике страны непростая, но у кабмина есть сформированный план действий. «Те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, — это ФНБ [Фонд национального благосостояния], это 300 миллиардов рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям», — сказал он.





Силуанова поддержал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, разыгравшийся из-за пандемии COVID-19 кризис носит беспрецедентный характер. «Влияние будет очень сильное на все стороны жизни», — отметил он и добавил, что это уже видно по изоляции, карантинам, ограничению деятельности компаний и предприятий.





Кудрин подчеркнул, что последствия кризиса сегодня «трудно даже оценить» и у правительства должны быть соответствующие полномочия для принятия оперативных мер. «А контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в свое время последствия изучим, и все эти принятые решения», — резюмировал глава Счетной палаты.