Центробанк начинает продажу иностранной валюты

Центробанк РФ начинает продажу валюты на внутреннем рынке в рамках сделки покупки правительством акций Сбербанка. Для этого будут использованы резервы Фонда национального благосостояния. Это делается для возмещения падения экспортной выручки от нефтегазовых доходов.





«Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти», — говорится на сайте Центробанка.





Сообщается, что объем продаж валюты будет зависеть от цены нефти марки Urals. Если стоимость нефти будет ниже 25 долларов за баррель, то продажи будут вестись. При превышении этого уровня валютных интервенций не будет.





«Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. О механизме продажи иностранной валюты после 30 сентября 2020 года Банк России сообщит дополнительно», — сообщил Центробанк.





18 марта курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 80 рублей. Также впервые с февраля 2016-го стоимость евро превысила 86 рублей. Стоимость нефти марки Brent на мировых рынках впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 26 долларов за баррель. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI уменьшалась на 14,89%, до 23,26 доллара за баррель.





Агентство Reuters сообщило, что компания Goldman Sachs понизила свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть — до 20 долларов за баррель. Также аналитики ждут сокращения мирового спроса до рекордного уровня в 1,1 миллиона баррелей в сутки в этом году на фоне эпидемии коронавируса.





Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. 6 марта Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но Россия на такой шаг не согласилась и настаивала на продлении существующей сделки лишь на II квартал. После срыва сделки Эр-Рияд ответил Москве снижением экспортных тарифов и обещаниями увеличить добычу.