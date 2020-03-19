Журналист ТАСС признался, что боится уехать в Магадан после интервью с Путиным

Корреспондент ТАСС Андрей Ванденко опасается «уехать в солнечный Магадан» после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист отметил, что в беседах с главой государства вынужден «фильтровать базар» из-за опаски навредить своим коллегам. В ответ российский лидер заявил, что между представителями прессы и простыми россиянами большая разница.
«Мне кажется, фильтруют базар все. Вот я тоже, извините, сижу с вами [Владимиром Путиным] разговариваю, тем не менее базар фильтрую, потому что... по многим причинам — не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан», — сказал журналист в ходе интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
В ответ Путин отметил, что между Ванденко и простым гражданином России большая разница. «Очень, очень про вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом [Лениным], что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа», — сказал российский лидер.
Развивая свою мысль, Путин отметил, что приведенная им цитата из статьи Ленина «Памяти Герцена» относится не только к журналисту. При этом президент подчеркнул, что ничего плохого в свои слова он не вкладывает. «Простой человек не обременен сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно», — добавил он.
В феврале 2020 года ТАСС анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Интервьюером главы государства был выбран руководитель спецпроекта агентства «Первые лица» Андрей Ванденко. В ходе уже опубликованных бесед в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер ответил на вопросы о том, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, почему они именно такие. Журналист также спрашивал Путина, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многое другое.