Журналист ТАСС признался, что боится уехать в Магадан после интервью с Путиным

В ответ Путин отметил, что между Ванденко и простым гражданином России большая разница. «Очень, очень про вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом [Лениным], что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа», — сказал российский лидер.





Развивая свою мысль, Путин отметил, что приведенная им цитата из статьи Ленина «Памяти Герцена» относится не только к журналисту. При этом президент подчеркнул, что ничего плохого в свои слова он не вкладывает. «Простой человек не обременен сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно», — добавил он.