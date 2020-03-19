В цыганском поселке под Челябинском пожар уничтожил шесть домов

В поселке Исаково Челябинской области в ночь на 19 марта произошел пожар в шести частных домах цыганского поселения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве отметили, что для ликвидации возгорания дополнительно привлекался пожарный поезд. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами. О причинах пожара не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники отделения дознания.





«В первом часу ночи [19 марта] на центральный пункт пожарной связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Исаково. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы города», — говорится в сообщении пресс-службы.