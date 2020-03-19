В цыганском поселке под Челябинском пожар уничтожил шесть домов

В поселке Исаково Челябинской области в ночь на 19 марта произошел пожар в шести частных домах цыганского поселения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве отметили, что для ликвидации возгорания дополнительно привлекался пожарный поезд. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами. О причинах пожара не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники отделения дознания.
«В первом часу ночи [19 марта] на центральный пункт пожарной связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Исаково. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы города», — говорится в сообщении пресс-службы.
На момент прибытия пожарных расчетов в цыганском поселке огнем было охвачено шесть домов. Площадь возгорания составляла около 600 квадратных метров. Существовала высокая угроза распространения огня на близлежащие строения. Данный район безводный — ближайшие пожарные гидранты располагались на расстоянии трех километров. «Ранг пожара был повышен, к месту направлены дополнительные силы и средства. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту горения прибыл пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги», — отметили в региональном управлении МЧС.
В ходе тушения возгорания пожарными был обнаружен пострадавший. Мужчина получил серьезные ожоги и был передан работникам скорой помощи. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники отделения дознания для установления причины пожара.
В июне 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между цыганами и местными жителями. В конфликте участвовало около 150 человек. В МВД официально заявили о 10 участниках. На следующий день после драки жители устроили стихийный сход, в котором участвовали несколько сотен человек. Часть собравшихся перекрыли федеральную автодорогу М5 «Урал». Правоохранители задержали несколько человек, причастных к драке, после которой умер местный житель. После инцидента около 600 цыган покинули село, испугавшись мести со стороны односельчан. 24 июля цыгане начали возвращаться в свои дома. Местные жители рассказали Daily Storm, что в селе снова складывается напряженная ситуация, назревает конфликт и цыган охраняют сотрудники полиции