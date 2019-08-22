Полицейские задержали одного из участников массовой драки с цыганами в Кузбассе

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в ходе массовой драки в селе Подгорное, в которой участвовали 20 человек. Полиция возбудила два уголовных дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование находится под личным контролем руководства регионального подразделения МВД.





Как сообщается на официальном сайте главного управления полиции Кемеровской области, в результате массовой драки с цыганами двое мужчин получили ножевые ранения. «Обе стороны данного инцидента ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее», — указано в документе.





Подозреваемый в нанесении ножевых ранений задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Пострадавшие на данный момент находятся в больнице. Полицейские в селе Подгорное побеседовали с местными жителями. Обстановка в населенном пункте спокойная, отмечается в сообщении.





Ранее 22 августа сообщалось, что в село Подгорное были введены отряды Росгвардии и полиции. В массовой драке с цыганами участвовали около 20 человек, в том числе ранее судимые местные жители. Большинство участников потасовки были в нетрезвом состоянии. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что потасовка является бытовым конфликтом.