Церковная тяжба на Украине: патриарх Филарет подал в суд на своего воспитанника

«Никогда бы не подумал, что в ряду Киево-Печерской Лавры (точнее, мужского монастыря Московского патриархата, действующего там) и ООО «Союз православных журналистов» [информационный сайт УПЦ Московского патриархата], которые ранее судились со мной «о защите чести...», будет такой продолжатель», — написал на своей странице в соцсети Зоря.





Архиепископ ПЦУ добавил, что это тот случай, когда «делает он, а стыдно тебе». В июле 2019 года Зоря заявил, что осенью 2018-го, когда велись переговоры с Константинопольским патриархатом о создании ПЦУ, Филарет начал принимать лекарственные препараты, негативно отразившиеся на его здоровье. В результате, по мнению Зори, болезнь сделала из Филарета союзника Москвы, дающего интервью российским СМИ.





С 1997 года Зоря был иподиаконом Филарета, то есть, по сути, его личным помощником. С 2002 года он был назначен им пресс-секретарем Киевской патриархии УПЦ КП, а с 2008-го – главой информационно-издательского управления Киевской патриархии УПЦ КП. Однако после создания ПЦУ и вручения томоса в начале 2019 года Зоря поддержал предстоятеля ПЦУ Епифания, который также является протеже патриарха Филарета. В украинских СМИ опубликованы слухи о том, что митрополит Епифаний является внуком Филарета.





Весной 2019 года между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием произошел конфликт из-за вопросов подчиненности Константинопольскому патриархату и владения церковным имуществом. В итоге Филарет заявил о восстановлении УПЦ КП, хотя после получения томоса от Константинопольского патриархата эта церковь должна была влиться в ПЦУ.





В июле предстоятель УПЦ КП Филарет сравнил председателя новой ПЦУ Епифания с Иудой. Филарет также заявил, что у ПЦУ нет будущего. Кроме того, архиерей подчеркнул, что сам себя считает патриархом УПЦ КП и ему совсем не важно мнение Епифания на этот счет.