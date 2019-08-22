Робот «Федор» из космоса поздравил россиян с Днем государственного флага

Свое обращение к россиянам также записали космонавты «Роскосмоса» на борту МКС. «Дорогие соотечественники, сегодня мы празднуем день объединяющий нас всех символ — день флага России. У нашего флага долгая и славная история, и во все времена этот символ придавал нам уверенности в своих силах, научив нас гордиться своей страной, подвигами и достижениями ее людей. У соседей по всему земному шару он вызывает уважение и ассоциируется с традиционной российской открытостью и доброжелательностью», — сказал Алексей Овчинин.





Его коллега Александр Скворцов добавил, что они гордятся своей принадлежностью к России и российскому флагу.





В России 22 августа отмечается День государственного флага. Отцом российского триколора считается первый император Российской Империи Петр I. Правитель в 1693 году начертал образец и определил порядок горизонтальных полос (белая, синяя, красная). Его отец, царь Алексей Михайлович Романов, приказывал использовать для российского флага на корабле «Орел» ткани белого, синего и красного цветов, однако историки не уверены, какую форму принял тогда этот флаг, и был ли он похож на современный российский. Официальный статус триколор приобрел в 1896 году.





В Советской России более 70 лет государственным флагом считался красный стяг. Триколор вновь стал флагом России в августе 1991 года. День государственного флага России начали отмечать в 1994 году.