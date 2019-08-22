Найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка попросила у спасателей «пить и тортик»

«У ребенка на ногах были ссадины от веток, девочка сильно истощена и обезвожена. Сразу сказала, что хочет пить и торт», — приводит «Интерфакс» слова руководителя группы «Рысь» Андрея Ермолаева.





По его словам, рядом с местом обнаружения девочки видели следы медведя и слышали рычание, из-за чего сильно опасались за жизнь ребенка. «Животное два дня не выходило с места, а это бывает в случаях, когда у него есть рядом самка или нычка еды. <...> Но уже после обнаружения девочки нашли там следы маленького медвежонка, очевидно, из-за этого медведь и не уходил с места», — пояснил спасатель.