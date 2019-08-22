Найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка попросила у спасателей «пить и тортик»

Пятилетняя девочка, найденная после трех суток поисков в лесу под Нижним Новгородом, находится под присмотром врачей — они оценивают ее состояние как средней тяжести из-за истощения и обезвоживания. У нашедших ее спасателей из ПСГ «Рысь» девочка сразу же попросила «пить и тортик».
«У ребенка на ногах были ссадины от веток, девочка сильно истощена и обезвожена. Сразу сказала, что хочет пить и торт», — приводит «Интерфакс» слова руководителя группы «Рысь» Андрея Ермолаева.
По его словам, рядом с местом обнаружения девочки видели следы медведя и слышали рычание, из-за чего сильно опасались за жизнь ребенка. «Животное два дня не выходило с места, а это бывает в случаях, когда у него есть рядом самка или нычка еды. <...> Но уже после обнаружения девочки нашли там следы маленького медвежонка, очевидно, из-за этого медведь и не уходил с места», — пояснил спасатель.
Девочку сразу же после обнаружения отправили в районную больницу, утром 22 августа ее переправили бортом санавиации в областную больницу в Нижнем Новгороде. Нижегородские врачи оценили ее состояние как близкое к средней степени тяжести, сообщили в правительстве региона. Губернатор Глеб Никитин поручил Министерству здравоохранения области обеспечить ребенка всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия.
Девочка потерялась в лесу днем 18 августа. Как рассказал отец ребенка РЕН ТВ, семья приехала к бабушке в гости, девочку уложили спать, однако она вышла из дома, и через несколько минут взрослые обнаружили, что она пропала. По факту ее внезапного исчезновения возбудили уголовное дело.
Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек —сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, кинологи с собаками, волонтеры и местные жители. В ночь на 22 августа девочку обнаружили живой и в сознании.