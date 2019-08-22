Родственник Гафта рассказал о реабилитации артиста и прогнозах врачей

Состояние народного артиста СССР Валентина Гафта, госпитализированного после инсульта, улучшилось. Его выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр. Он в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом Daily Storm сообщил сын супруги артиста Ольги Остроумовой режиссер Михаил Левитин — младший. Врачи считают, что Гафту предстоит долгий процесс реабилитации, добавил он.





«Да, Валентина Иосифовича вчера перевели в реабилитационный центр. Пока все медленно происходит, но немного состояние его улучшилось. Сейчас к нему никого не допускают, кроме самых близких, потому что он еще в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что ему предстоит долгий реабилитационный период, но какие-то сроки называть они пока опасаются», — сообщил Левитин-младший.





Ранее о том, что Гафта перевели в реабилитационный центр, Ольга Остроумова рассказала агентству «Москва». «Все стабильно. Его выписали из больницы, сейчас он находится в реабилитационном центре. После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц — о прогнозах говорить рано», — сообщила она.





7 августа актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Остроумова сообщала, что самочувствие Гафта нормализовалось.





Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служит в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.





14 декабря 2017 года Гафт был экстренно госпитализирован после неудачного падения, в связи с чем театр «Современник» перенес заявленный на 15 декабря 2017 года спектакль «Пока существует пространство» на 5 февраля 2018 года. 15 декабря 2017-го актер перенес операцию, о чем рассказал его коллега, сотрудник театра «Современник» Саид Багов.