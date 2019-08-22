«Жить и кайфовать!»: Глацких дала совет иркутской чиновнице, оскорбившей жителей

Скандально известная экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких посоветовала главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, которая, как писали СМИ, назвала пострадавших от паводка «бичами» и «быдлом», не обращать внимания на шумиху в прессе, а кайфовать. Нужно судить о людях по делам и не реагировать на «всякие фразы», ответила Глацких на просьбу Daily Storm прокомментировать ситуацию.





«Я не реагирую на всякие фразы! Есть дела — по ним и судите», — отреагировала Глацких. Она добавила, что в ситуации пресс-секретаря иркутского губернатора, нужно заниматься своим делом, «жить и кайфовать».





15 августа в интернете опубликовали запись монолога женщины, чей голос по звучанию похож на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. На аудио женщина называет потерпевших от паводка «бичами» и «быдлом» и говорит, что не видит смысла ездить на место стихийного бедствия. «Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по 100 человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске. <...> Он [президент РФ Владимир Путин] приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты!» — можно услышать на аудио.





Затем на записи звучат оскорбительные слова в адрес пострадавших от наводнений: «Они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. <...> Губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться».





Иркутская чиновница заявила РИА Новости, что запись сфальсифицирована. Телеканал РЕН ТВ заказал собственную экспертизу у начальника экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрия Макеева. Он подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит Алашкевич.





21 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести служебную проверку в отношении Ирины Алашкевич. На время разбирательства чиновница c 20 августа находится в отпуске.





Ольга Глацких известна скандальными высказываниями в отношении граждан. 5 ноября 2018 года в интернете появилось видео, в котором Глацких заявляет, что государство ничем не обязано живущим в нем молодым людям. Ее заявления вызвали широкий общественный резонанс, несмотря на то что сама чиновница попросила прощения за сказанное, отметив, что ее неправильно поняли.