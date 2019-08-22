Медведев поручил Минтруду до октября оценить сокращение рабочей недели

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свой анализ вероятных последствий сокращения рабочей недели до четырех дней и оценить перспективы этого изменения. В частности, ведомству предстоит изучить влияние четырехдневки на экономику, производительность труда и социальную сферу России. Такое поручение дал министерству премьер-министр России Дмитрий Медведев.





Помимо Минтруда в работе примут участие Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений главы правительства. Точные параметры, по которым будет строиться симуляция сокращенной рабочей недели — количество рабочих часов в день, какой день станет третьим выходным и другие — пока неизвестны.





В данный момент Трудовой кодекс РФ гласит, что нормальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, таким образом, работники обычно трудятся с понедельника по пятницу по восемь часов в день. Если рабочая неделя сократится, а количество часов рабочей недели останется прежним, то работающим гражданам придется перейти на десятичасовой рабочий день.





По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году россияне трудились в среднем 1,98 тысячи часов в год. Этот показатель был выше только в Южной Корее и Мексике (2,02 тысячи и 2,26 тысячи часов в год соответственно). В том же году немцы отработали в среднем 1,36 тысячи часов.





Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 13 августа рекомендовала рассмотреть предложение по сокращению рабочей недели до четырех дней без потери заработной платы. Глава федерации Михаил Шмаков рассказал Daily Storm, что уже в этом году начнется обсуждение перехода России на четырехдневный стандарт рабочей недели. По его словам, эта инициатива должна затронуть всех работающих по найму.





﻿Также в беседе с Daily Storm представитель Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ назвал идею четырехдневной рабочей недели «светлой, но пока недостижимой», хотя к ней надо стремиться. Скептически к идее отнеслись и в Российском профсоюзе работников химической промышленности — там заявили, что инициатива по сокращению рабочей недели с сохранением заработной платы им пока непонятна.





В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя будет нормой. Глава правительства сослался на опыт предпринимателя Генри Форда, сто лет назад сократившего рабочую неделю с 48 до 40 часов, что напрямую привело к росту производительности труда.