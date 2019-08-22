После массовой драки с цыганами в кузбасское село ввели Росгвардию

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган были введены отряды Росгвардии и полиции. В конфликте участвовали около 20 человек, в том числе ранее судимые местные жители. Отмечается, что большинство участников потасовки были в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, один цыган нанес ножевые ранения двум жителям села.





«Участвовали две группы — все были пьяные, ранее судимые. В драке пострадали два человека — получили ножевые ранения. Произошел конфликт между местными жителями, национальной подоплеки там нет. Это бытовой пьяный конфликт между местными жителями. Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и [сотрудники] Росгвардии», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.





Также в село был введен ОМОН, который входит в состав Росгвардии с 2016 года. Представители администрации села заявили, что 22 августа организуют собрание местных жителей. Местные СМИ сообщали, что селяне собирались устроить в отношении цыган самосуд. Всего в Подгорном, где проживают около 800 человек, находится не более 17 представителей цыганской национальности.





13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между цыганами и местными жителями. Сообщалось, что цыгане пытались изнасиловать девушку. Как сообщал «Первый пензенский портал», в конфликте участвовали 150 человек. МВД официально заявило о 10 участниках. На следующий день после драки жители устроили стихийный сход, в котором участвовали несколько сотен человек. Часть собравшихся перекрыли федеральную автодорогу М5 «Урал». Правоохранители задержали несколько человек, причастных к драке, после которой умер житель Чемодановки. Вскоре около 600 цыган покинули село.





24 июля цыгане начали возвращаться в свои дома. Местные жители рассказали Daily Storm, что в селе снова складывается напряженная ситуация, назревает конфликт и цыган охраняют сотрудники полиции. В пресс-службе губернатора Пензенской области подтвердили, что в свои жилища вернулись около 200 цыган. Но чиновники заверяют, что ситуация не вызывает опасений.