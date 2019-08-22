Экипаж экстренно севшего в Бурятии Ан-24 представлен к наградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в конце июня жесткую посадку в Бурятии, представлен к наградам. Погибших командира судна Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова представили к ордену Мужества, второго пилота Сергея Сазонова и бортпроводницу Елену Лапуцкую — к медали Нестерова. Благодаря усилиям команды самолета удалось не допустить гибели ни одного из пассажиров судна.





«За проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам. Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова. В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Бурятии.





Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» из-за отказа левого двигателя совершил аварийную посадку в Нижнеангарске 27 июня около 10:20 по местному времени (05:20 мск) во время выполнения рейса Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. На борту находились 47 человек. Погибли командир самолета и бортмеханик. За медпомощью обратился 31 человек, четверых из них госпитализировали, в том числе двоих детей.





Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Позднее следствие установило, что здание в аэропорту Нижневартовска, с которым столкнулся самолет, было построено незаконно. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что экстренная посадка могла завершиться удачно, если бы не постройка.