Россиянина подозревают в заказном убийстве криминального авторитета в Армении

Следственный комитет Армении подозревает 32-летнего россиянина, жителя Грозного, в убийстве армянского вора в законе Андраника Арутюняна, также известного как «Андик Массивский». По версии следствия, россиянин нанес криминальному авторитету несовместимые с жизнью ранения. Ранее начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что убийство Арутюняна было заказным.





Уроженец Чечни приехал в Армению 25 июня. В ночь на 3 июля во дворе одного из жилых зданий административного района Нор-Норк Еревана россиянин застрелил Андраника Арутюняна из незаконно хранящегося у него пистолета, считает следствие, сообщил Sputnik Армения.





Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия, максимальное наказание по ним предусматривает лишение свободы на 15 лет. «Выяснилось, что убийство совершил 32-летний гражданин РФ. Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан», — цитирует пресс-службу полиции Армении РИА Новости. Сейчас правоохранители ищут подозреваемого в убийстве россиянина и орудие преступления.





По информации Sputnik Армения, в ночь на 3 июля Андик Массивский сидел в беседке в компании нескольких мужчин во дворе дома №19 на улице Микояна в Ереване. Неизвестный выпустил четыре пули в Арутюняна и скрылся. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь, но в больницу вора в законе доставили уже мертвым. СМИ писали, что Арутюняна могли убить из-за конфликта с другим криминальным авторитетом Андраником Согояном, также известным как Зап.