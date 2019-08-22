«Левада-Центр» зафиксировал падение веры россиян в личное влияние на решения властей

Почти пятая часть (19%) россиян верит в возможность лично повлиять на решения властей на государственном уровне, сообщает «Левада-Центр» по итогам июльского опроса. Еще больше респондентов, 31%, заявили, что считают возможным влияние на действия чиновников на региональном или муниципальном уровне. Эти результаты несколько ниже зафиксированных в 2018 году, когда о возможности повлиять на страну заявили на 1% больше опрошенных, а о возможности участия в принятии решений на региональном уровне думали треть россиян (33%).





В 2018 году был зафиксирован исторический максимум уверенности в том, что граждане могут влиять на решения властей РФ, и только 42% полагали, что не имеют никакой возможности что-то изменить на уровне государства, приводит РБК данные опроса. В 2017 году, напротив, больше половины россиян заявили о твердой убежденности в том, что на государственную власть они влияния не имеют.





Мнения опрошенных о влиянии на региональные власти более оптимистичны — о своем возможном участии заявили 31%, по сравнению с 33% в 2018 году и всего лишь 17% в 2017 году. Социолог центра Карина Пипия связывает это с результатами выборов губернаторов в 2018 году, в ходе которых в нескольких регионах руководящие посты заняли новые руководители.





Согласно данным опроса, в возможность влиять на политиков чаще верят молодые (18-24 лет, 31% считают возможным влияние на страну, 44% — на регион) и образованные (высшее образование, 22% и 34% соответственно) люди. Россияне в возрасте старше 55 лет, напротив, реже верят в свою возможность повлиять на решения властей — только 16% думают, что могут что-то изменить на государственном уровне, и 25% — на региональном.





Ранее «Левада-Центр» опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (60%) убеждены, что люди не несут моральной ответственности за действия своего правительства. В то же время 96% граждан считают, что «безусловно» или «в какой-то мере» несут ответственность за благополучие своей семьи и будущее детей.