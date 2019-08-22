«Чтобы понять мир, нужно понять Путина»: в Британии анонсировали сериал о президенте России

Британский телеканал Channel 4 анонсировал документальный трехсерийный проект «Путин: история русского шпиона». Он расскажет о молодости президента России, который пришел «работать в КГБ в 16 лет», о полученных им за время работы в разведке знаниях и о его влиянии на современную геополитику. Дата выхода проекта не озвучена. Съемки пройдут в России, США, Британии и ряде других стран.





«Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. Будучи президентом, Путин решил «сделать Россию вновь великой» и переместить ее на мировую арену. Это будет отчет о том, как он за время своего президентства изменил мир», — указано в сообщении на сайте телеканала.





Кроме периода работы Путина в КГБ, в сериале будет рассказано о его деятельности на посту премьер-министра и президента России. По мнению авторов проекта, знания, полученные Путиным в разведке, отразились на проводимой им государственной политике. В сообщении британского телеканала также указано, что российский лидер успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя британскими премьерами, и, вероятно, «является самым влиятельным лидером своего времени».





«В сериале будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери, в Вашингтон», — говорится в сообщении.