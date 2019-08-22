«Хотели нас потроллить, а получилось как всегда»: в МИД ответили на слова Зеленского о возвращении РФ в G7

«Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения — средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», — обратилась официальный представитель МИД к президенту Украины.





Захарова также отметила, что выражение о месте России «в повестке дня высокой дипломатии» сформулировано неграмотно. «Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) — означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию «семерка» обсуждает регулярно», — объяснила она. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что «наивысшей» дипломатией следует считать Совет Безопасности ООН, а не международные площадки, форумы и клубы.





Мария Захарова пообещала «по-братски» консультировать Зеленского, «пока МИД Украины не укомплектован». «А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — написала она.





Ранее о желании пригласить Россию на саммит G7 говорили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил 21 августа на встрече с журналистами, что возрождение формата «восьмерки» с участием России было бы уместным. Однако Макрон добавил, что необходимая предпосылка для возвращения РФ — урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений.





«Группа семи», «Большая семерка», или G7 — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к этой структуре присоединилась Россия, из-за чего группу переименовали в G8. Однако весной 2014 года, из-за вхождения Крыма в состав РФ и конфликта в Донбассе, западные страны заявили о переходе к формату G7 без участия Москвы.