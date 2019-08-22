РБК: Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика стройки для Большого театра

Министр культуры Владимир Мединский пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, фондохранилища государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму, а также музейного центра в Рязани. Об этом сообщил источник РБК, близкий к ведомству.





На строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника выделено 1,2 миллиарда рублей, по оценке министерства, «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные», пишет издание. Объем финансирования строительства фондохранилища и инженерных сетей государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» — 380,5 миллиона рублей, подрядчик сорвал сроки сдачи объекта, рассказал источник. На строительство гостиницы для Большого театра на Кузнецком Мосту выделено 214 миллионов рублей, срок ее сдачи — 2019 год, но готовность на настоящий момент составляет всего 37%.





По информации собеседника издания, заказчик работ — подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Подрядчики, на которых пожаловались в прокуратуру — ООО «Рост-Е», занимающееся стройками в Рязани и Севастополе и ООО «Корпорация АТТА Групп», ведущая строительство объекта для Большого театра. По данным СПАРК, обе компании принадлежат Александру Ушакову.





Владимир Мединский попросил Юрия Чайку принять меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков. По данным СПАРК, «Корпорация АТТА Групп» и «Рост-Е» с 2014-го по 2018 год получили госконтрактов на 4,3 миллиарда рублей.