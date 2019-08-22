Россия отправила в космос человекоподобного робота «Федора»

Во время запуска «Федор» повторил фразу советского космонавта Юрия Гагарина: «Готов. Поехали. Поехали».





Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что данные о работе робота на МКС будут использоваться при создании других моделей. «Все эти эксперименты очень важны с точки зрения отработки системы управления: это и машина в режиме аватара, и в режиме копирования для перехода к следующей стадии испытаний, когда через пару-тройку лет, когда мы сделаем машину, работающую на внешнем борту станции», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). По его словам, во время запуска «Федор» вел себя «абсолютно адекватно» и был готов сообщить о любой ситуации, в том числе нештатной.





Ранее в «Роскосмосе» рассказали некоторые подробности подготовки робота «Федора» к полету на МКС. В частности, сообщалось об оснащении андроида устойчивой к радиации электроникой и «голосом» для общения с космонавтами. Это устройство заменило незавершенного «Косморобота» из-за изменений в бюджете «Роскосмоса». Предполагается, что «Федор» будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.