В школьную программу предложили включить Dota 2 и Minecraft

В школьную программу стоит включить киберспортивные дисциплины, а также компьютерные игры, развивающие креативное мышление, такие как Defense of the Ancients (Dota) 2, Minecraft и Hearthstone — такое предложение направили в Минпросвещения эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). По их мнению, указанные игры позволят развить навыки работы в команде, скорость реакции и стратегическое мышление у школьников.





Всего в списке предложений восемь игр: Dota 2 (MOBA — жанр между стратегией в реальном времени и ролевой игрой), Dota Underlords («шахматный» спинофф Dota), FIFA 19 (футбольный симулятор), Starcraft 2 (стратегия в реальном времени), World of Tanks (командный танковый симулятор), Hearthstone (карточная игра), а также Minecraft (открытый мир с механиками строительства и добычи ресурсов) и CodinGame (игра для обучения программированию), пишет РБК со ссылкой на текст письма.





Критерием отбора стали навыки, которые можно развить в этих играх — первые шесть из этих игр требуют умения разбираться не только с текущими задачами (так называемый микрогеймплей), но и мыслить стратегически, чтобы направлять свои действия на достижение победы по общим итогам игры (макро — соответственно). Minecraft, по мнению авторов инициативы, развивает креативное мышление и умение мыслить абстрактно, а CodinGame позволяет научиться базовому программированию в процессе игры.





«Важным критерием стало соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта. Кроме того, специалисты ИРИ подготовили и направили в Минпросвещения экспертные рекомендации, где предлагают делать паузы в процессе игры, чтобы не напрягать глаза, разного рода разминки, включили в киберфакультативы занятия по целеполаганию и тайм-менеджменту», — добавили в ИРИ.





Ранее ИРИ предложил Министерству просвещения РФ внести занятия киберспортом в факультативную программу школ для подростковой и юношеской возрастных групп. Речь идет об эксперименте в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». Предполагается, что инициативу могут реализовать до 2025 года в нескольких школах каждого российского региона. Замглавы комитета по образованию и науке Борис Чернышов отметил в беседе с Daily Storm, что считает обучение школьников компьютерным играм перспективным направлением.