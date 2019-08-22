Глава Пентагона раскрыл сроки получения США гиперзвукового оружия

США возьмут на вооружение гиперзвуковое оружие в течение ближайшей пары лет, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер. Он подчеркнул, что разработка новых ракет, в том числе и запрещенных прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), необходима для сдерживания внешних угроз, в том числе Китая и России.





«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — ответил Эспер на вопрос телеведущего Fox News о том, как скоро у США появится гиперзвуковое оружие.





Глава Пентагона подчеркнул, что разработка оружия необходима для сдерживания других стран. Основным приоритетом он назвал сдерживание Китая — по его мнению, КНР представляет для США большую угрозу в долгосрочной перспективе, чем Россия. «Китай — приоритет номер один для нашего министерства <...> учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции», — пояснил он.





Эспер сообщил, что запрещенная ДРСМД ракета, испытания которой прошли 19 августа, предназначена для создания паритета с Китаем. «Мы должны обеспечить, чтобы по мере надобности у нас был потенциал для сдерживания плохого поведения Китая, чтобы у нас была возможность нанести удар по ним со средней дальности», — уточнил он.





В американском оборонном ведомстве полагают, что все новое оружие РФ необходимо включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при его продлении. По данным Пентагона, у России есть нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками. Также министр посчитал связанным с разработкой ядерного оружия взрыв на военном полигоне в Северодвинске, произошедший в начале августа.





19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, использование которой запрещал данный документ. По данным американского Минобороны, снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель на острове в Калифорнии.





Президент РФ Владимир Путин 21 августа заявил, что Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Российский лидер добавил, что Москва разочарована из-за использования Вашингтоном вооружения, которое прежде было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).